Liverpool'a Alexander Isak'tan kötü haber!

22.12.2025 14:47:00
Liverpool’un Tottenham’ı mağlup ettiği maçta sakatlanan Alexander Isak’tan kötü haber geldi. Isak’ın bacağında kırık olabileceği ve formasından uzun süre ayrı kalabileceği belirtildi.

İngiltere Premier Lig’de Liverpool deplasmanda Tottenham’ı 2-1 mağlup etti. Liverpool’un gollerini Alexander Isak ve Hugo Ekitike kaydederken Isak, yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi.

Isak, maçın 56. dakikasında attığı golün ardından ceza sahası içinde yerde kaldı. Yaşadığı sakatlık sorası maça devam edemeyen yıldız golcünün son durumu belli oldu.

Athletic’te yer alan haberde Isak’ın bacağında kırık tespit edildiği belirtildi. Sakatlığının ne kadar ciddi olduğunun henüz belirlenmediği ancak sahalara geri dönüşünün en az birkaç ayı bulacağı aktarıldı.

Newcastle United’dan rekor bedelle Liverpool’a transfer olan Alexander Isak, bu sezon Merseyside ekibinde 16 maçta süre alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti.

