Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda 3 eksik!
Süper Lig'in 24. haftasında pazartesi günü deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Yunus Akgün, Ismael Jakobs ve Alvaro Morata kafilede yer almadı.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Ara transferde takıma katılan isimlerden Przemyslaw Frankowski, Mario Lemina ve Eren Elmalı kamp kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #galatasaray #çaykur rizespor #Kamp Kadrosu #süper lig
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