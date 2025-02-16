Morata'nın ardından.... Galatasaray'a derbi öncesi bir kötü haber daha!

Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Morata'nın ardından Ismail Jakobs'un da Fenerbahçe derbisinde de görev alamayacağı iddia edildi.

Morata'nın ardından.... Galatasaray'a derbi öncesi bir kötü haber daha!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 13:33

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 yenildiği maçta sakatlanan Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmişti.

Morata'nın Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Morata sonrası Galatasaray'a bir kötü haber de Ismail Jakobs'tan geldi.

Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ile AZ Alkmaar, Süper Lig'deki Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçlarını kaçıran Ismail Jakobs, Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe derbisinde de büyük ihtimalle görev alamayacak.

Sakatlığı devam eden Ismail Jakobs'un yarın akşam oynanacak Çaykur Rizespor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar ve Fenerbahçe derbilerinde görev almasının zor olduğu belirtildi.

Galatasaray, Ismail Jakobs'u sezon başında Monaco'dan 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamıştı.


Etiketler: #Ismail Jakobs #sakatlık #galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray transferdeki 1 numarasını belirledi!

Galatasaray transferdeki 1 numarasını belirledi!
Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı: 'Kendine güvenen hemen başvurur'

Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı: 'Kendine güvenen hemen başvurur'
Galatasaray'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler