Morata'nın ardından.... Galatasaray'a derbi öncesi bir kötü haber daha!
Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Morata'nın ardından Ismail Jakobs'un da Fenerbahçe derbisinde de görev alamayacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 yenildiği maçta sakatlanan Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmişti.
Morata'nın Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Morata sonrası Galatasaray'a bir kötü haber de Ismail Jakobs'tan geldi.
Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ile AZ Alkmaar, Süper Lig'deki Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçlarını kaçıran Ismail Jakobs, Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe derbisinde de büyük ihtimalle görev alamayacak.
Sakatlığı devam eden Ismail Jakobs'un yarın akşam oynanacak Çaykur Rizespor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar ve Fenerbahçe derbilerinde görev almasının zor olduğu belirtildi.
Galatasaray, Ismail Jakobs'u sezon başında Monaco'dan 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamıştı.
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