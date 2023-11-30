Liverpool - LASK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında LASK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Thomas Sageder'in ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - LASK MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LIVERPOOL - LASK MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Urs Schnyder'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Toulouse'a 3-2 mağlup olmuştu.
LASK ise evinde U. S Gilloise'u 3-0 mağlup etmişti.
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