Liverpool - LASK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında LASK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:18
Liverpool - LASK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Thomas Sageder'in ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - LASK MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LIVERPOOL - LASK MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Urs Schnyder'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Toulouse'a 3-2 mağlup olmuştu.

LASK ise evinde U. S Gilloise'u 3-0 mağlup etmişti.


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