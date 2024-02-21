Liverpool - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
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LİVERPOOL - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool ligde oynadığ son maçta Brentford deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Luton Town ise kendi sahasında ağırladığı Manchester United'a 2-1 mağlup olmuştu.
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