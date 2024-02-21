Liverpool - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:56
Liverpool - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

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LİVERPOOL - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

LİVERPOOL - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool ligde oynadığ son maçta Brentford deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Luton Town ise kendi sahasında ağırladığı Manchester United'a 2-1 mağlup olmuştu.


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