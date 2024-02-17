Salah, Liverpool'a golle döndü!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, deplasmanda Brentford'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Liverpool'da sakatlığını atlatan Muhammed Salah, golle yeşil sahalara geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:50
Salah, Liverpool'a golle döndü!
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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, Brentford deplasmanına konuk oldu. Liverpool, karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Darwin Nunez, 55. dakikada Mac Allister, 68. dakikada Muhammed Salah ve 86. dakikada Cody Gakpo attı. Brentford'un tek golü 75. dakikada Ivan Toney'den geldi.

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Liverpool'da sakatlanan Diogo Jota, 44. dakikada sedyeyle oyundan çıktı. Jota yerine sakatlıktan yeni çıkan Salah oyuna dahil oldu. Mısırlı golcü, 68. dakikada takımının 3. golünü attı.

LIVERPOOL İLE 250 MAÇ

Liverpool'un deneyimli isimlerinden Virgil van Dijk, İngiliz ekibindeki 250. maçına çıktı.

Liverpool, bu sonuçla birlikte 57 puana yükseldi. Brentford, 25 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Luton Town'u ağırlayacak. Brentford ise Manchester City deplasmanına gidecek.


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