Manchester City maçı öncesi Liverpool'a Salah müjdesi!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:46

Güncelleme: 07.03.2024 - 16:46

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a konuk olacak Liverpool'a Mohamed Salah'tan iyi haber geldi.

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Jurgen Klopp, Mohamed Salah'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlandıktan sonra bir süre forma giyemeyen Salah, Brentford maçında takıma dönmüştü.

Sonrasında oynanan Luton Town ve Nottingham Forest maçlarında ise yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Salah'ın Manchester City maçında forma giyebileceğini söyleyen Klopp, "Bizimle birlikte iki gün atnrenman yaptı. Enerji doluydu. Geri dönmesi harika. İyi ve mutlu olduğunu görebiliyorsunuz. Dikkatli olmak istiyoruz. Sezonun en yoğun dönemindeyiz ve herkese ihtiyacımız var. Bu sadece iyi bir haber" dedi.

PREMIER LİG'DE ZORLU MAÇ

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool ve Manchester City karşı karşıya gelecek.

Lider Liverpool, sahasında kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Liverpool, kazanması halinde Manchester City ile puan farkını 4'e yükseletecek. Arsenal'in de olası bir puan kaybında Liverpool bir diğer rakibiyle de puan farkını açmış olacak.

Liverpool'un en yakın takipçisi Manchester City ise Anfield deplasmanında kazanıp liderliği devralmak istiyor. Manchester City, Liverpool'un 1 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

Premier Lig'de Liverpool-Manchester City maçı 10 Mart Pazar günü Anfield'da oynanacak.

Mücadele TSİ 18.45'te başlayacak.