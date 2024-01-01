Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:59
Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA? 

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LİVERPOOL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool ligde oynadığı son maçta Burnley deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'a 3-1 mağlup olmuştu.


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