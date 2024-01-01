Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LİVERPOOL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool ligde oynadığı son maçta Burnley deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'a 3-1 mağlup olmuştu.