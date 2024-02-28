Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında sahasında Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:20
Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup 5. tur heyecanı sürüyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Russel Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.

Liverpool, FA Cup'ın 4. turunda sahasında Norwich'i 5-2 mağlup etmişti.

Southampton ise sahasında Watford'u 3-0 mağlup etmişti.


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