Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında sahasında Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere FA Cup 5. tur heyecanı sürüyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Russel Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LIVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.
Liverpool, FA Cup'ın 4. turunda sahasında Norwich'i 5-2 mağlup etmişti.
Southampton ise sahasında Watford'u 3-0 mağlup etmişti.
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