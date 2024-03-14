Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Brian Priske'nin ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LIVERPOOL - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Sparta Prag'ın sahasında oynanan ilk karşılaşma Liverpool'un 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
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