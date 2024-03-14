Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:40
Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Brian Priske'nin ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LIVERPOOL - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Sparta Prag'ın sahasında oynanan ilk karşılaşma Liverpool'un 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.


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