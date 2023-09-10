Japonya hazırlık maçında Almanya'yı farklı mağlup etti

Japonya, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'yı 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:20
Japonya hazırlık maçında Almanya'yı farklı mağlup etti
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Almanya, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Volkswagen Arena'da oynanan maçı Japonya 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ito, 22. dakikada Ueda, 90. dakikada Asano ve 90+2. dakikada Tanaka kaydetti. Almanya'nın tek golü 19. dakikada Leroy Sane'den geldi.

Japonya, Almanya'yı Dünya Kupası'nda da mağlup etmişti. Panzerler, çıktığı son 5 maçı kazanamadı. Almanlar, Japonya, Kolombiya, Polonya, ve Belçika'ya mağlup olurken, Ukrayna ile berabere kaldı.

Almanya, EURO 2024'te ev sahipliği yaptığı için turnuvaya doğrudan katılacak.


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EURO 2024 Almanya japonya

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