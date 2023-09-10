Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda zafer Almanya'nın
Son dakika haberi... Filipinler, Endonezya ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, finalde karşılaştığı Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu.
2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşılaştı.
Almanya, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan final maçında Sırbistan'ı 83-77 yenerek kupanın sahibi oldu.
TARİHİNDE BİR İLK
Turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşan Almanya, 2002 yılındaki üçüncülüğünden bu yana FIBA Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesine ulaşmış oldu.
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