Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda zafer Almanya'nın

Yayınlanma: 10.09.2023 - 17:39

Güncelleme: 10.09.2023 - 17:41

2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşılaştı.

Almanya, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan final maçında Sırbistan'ı 83-77 yenerek kupanın sahibi oldu.

TARİHİNDE BİR İLK

Turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşan Almanya, 2002 yılındaki üçüncülüğünden bu yana FIBA Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesine ulaşmış oldu.