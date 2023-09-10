Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda zafer Almanya'nın

Son dakika haberi... Filipinler, Endonezya ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, finalde karşılaştığı Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 17:39
Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda zafer Almanya'nın
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2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşılaştı.

Almanya, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan final maçında Sırbistan'ı 83-77 yenerek kupanın sahibi oldu.

TARİHİNDE BİR İLK

Turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşan Almanya, 2002 yılındaki üçüncülüğünden bu yana FIBA Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesine ulaşmış oldu.


Player Alanı
Almanya Sırbistan 2023 FIBA Dünya Kupası Şampiyon

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