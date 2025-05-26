Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında dehşet: Aracıyla taraftarların arasına daldı!

Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool bugün şehirde taraftarlarıyla kutlama yaptı.

İngiliz devinin kutlaması sırasında dehşet yaşandı. Bir sürücü, arabasını insanların üzerine sürdü.





ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İngiliz polisi yaptığı açıklamada, "26 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'den hemen sonra, bir aracın Water Street'te birkaç yayaya çarptığı yönündeki ihbarlar üzerine bizimle iletişime geçildi. Araç olay yerinde durdu ve bir erkek gözaltına alındı. Acil servis ekipleri şu anda olay yerinde. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merseyside Polis Departmanı, şüphelinin yakalandığını açıkladı.