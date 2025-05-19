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Liverpool'dan Milos Kerkez hamlesi!

Liverpool'dan Milos Kerkez hamlesi!

19.05.2025 17:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Liverpool'dan Milos Kerkez hamlesi!

Premier Lig şampiyonu Liverpool'un Milos Kerkez transferi için Bournemouth'un kapısını çaldığı iddia edildi.

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Bournemouth forması giyen Milos Kerkez ile ilgileniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, bu transfer için Bournemouth ile temasa geçti.

Liverpool'un transfere sıcak bakan 21 yaşındaki sol bek ile anlaşmaya yakın olduğu ve kulüpler arasında bonservis görüşmelerinin yapıldığı belirtildi.

Bournemouth forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Kerkez, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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