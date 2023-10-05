Liverpool - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında kendi sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:56
Liverpool - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Alexander Blessin'in ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - ST. GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LIVERPOOL - ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Liverpool, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı LASK Linz'i 3-1 mağlup etmişti.

St. Gilloise ise kendi sahasında ağırladığı Toulouse ile 1-1 berabere kalmıştı.


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