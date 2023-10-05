Liverpool - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:56

Güncelleme: 05.10.2023 - 17:56

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Alexander Blessin'in ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - ST. GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LIVERPOOL - ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?



Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Liverpool, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı LASK Linz'i 3-1 mağlup etmişti.

St. Gilloise ise kendi sahasında ağırladığı Toulouse ile 1-1 berabere kalmıştı.