Liverpool - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında kendi sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Alexander Blessin'in ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - ST. GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LIVERPOOL - ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Liverpool, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı LASK Linz'i 3-1 mağlup etmişti.
St. Gilloise ise kendi sahasında ağırladığı Toulouse ile 1-1 berabere kalmıştı.
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