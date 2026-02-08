Okan Buruk, Rizespor maçı sonrası müjdeyi verdi: 'Eyüp maçında göreceğiz'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 52 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rize deplasmanı çok zor. 1-0 öne geçtik, pozisyonlara da girdik devamında. Son pasları daha iyi atabilsek 2'yi de atabilirdik. Rize oyunda bizi zorladı, gol atmaya da çalıştı, pozisyonlar da buldular. 1-1 olmadan 2-0'ı bularak rahatladık. 3-0'da maç bitti. Belli yerlerde iyi savunmalar yaptık. 2-0'dan sonra dönüşlerde gecikmeler oldu. Maçın başında sonuna kadar oynamak, kazanmak, beraber oynayan bir takım olduk. Bu değerli bizim için" dedi.

“TÜM OYUNCULARI KULLANACAĞIZ”

Okan Buruk takımdaki oyuncuların form bulması için hepsini kullanacağını söyledi.

"Bu süreçte iyi oynamak, kazanmak, çok gol atmak mutlu ediyor. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız. Gelen, sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Bugün ilk defa, oyuncu sokarken zorlandım. Oynatmadıklarım da oldu. Çok fazla maç oynayacağız. Cuma, salı, cumartesi, çarşamba, cumartesi gibi görünen bir fikstür var. Tüm oyuncuları kullanacağız."

Sane'nin Eyüpspor maçında döneceğini duyuran Okan Buruk, "Rakiplerin ne oynadığı da önemli. Bugün üçlü savunma vardı ona göre eşleştik. Kadromuzun tamamen sahada olması önemli. Sane'yi Eyüp maçında göreceğiz olur mu olmaz mı diye. Lemina'nın cezası bitiyor. Farklı oyuncuları göreceğiz. Juventus maçında rakibe göre bakacağız, değiştirme şansımız olabilir. Rize beklemediğimiz halde üçlü çıktı. Juventus da bunu yapabiliyor. Maç maç en iyi planları yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.