Liverpool-Villarreal Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? TV 8.5 nasıl izlenir?

27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:45

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Liverpool kendi sahasında Villarreal ile karşılaşıyor. Liverpool - Villarreal maçını maçını hangi kanal yayımlayacak, maçın hakemi kim, karşılaşma saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde...

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Liverpool, Villarreal'i konuk edecek. 27 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Liverpool - Villarreal Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması, TV8,5 yayın akışına da eklendi.Karşılaşma 22.00'den itibaren TV8,5 ve EXXEN ekranlarından şifresiz yayımlanacak.

TV 8.5 kanalının uydu frekans bilgileri ise şu şekilde: