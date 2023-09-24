Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:10
Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

LIVERPOOL - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etmişti.

West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 3-1 mağlup olmuştu.


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