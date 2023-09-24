Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
LIVERPOOL - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etmişti.
West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 3-1 mağlup olmuştu.
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