Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, teknik direktörlük görevi için Arne Slot'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 19:09
Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı
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Alman teknik adam Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool yeni bir döneme başlıyor.

İngiliz devi, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un takımın başına getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Hollandalı hocanın 1 Haziran tarihinde göreve başlayacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Feyenoord ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkma başarısı gösteren Slot, 32 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, 2.19 puan ortalaması yakaladı. 

Slot, bu sezon Feyenoord ile Hollanda Kupası'nı kazanırken, geçtiğimiz sezon da Feyenoord ile ligde şampiyon olmuştu.


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