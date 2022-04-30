Liverpool, zirve yarışında hata yapmadı!
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi.
St James Park'ta oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk mücadelesinde hata yapmadı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Naby Keita kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 82'ye yükseltti. 3 maç aradan sonra kaybeden Newcastle United 43 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Manchester City'ye konuk olacak.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- Masanın adayına destek
- CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- Japonya'dan Kazakistan'a çağrı
- Yüzde 54 onaylamıyor!
- Elektriğe büyük zam yolda
- Marmara Denizi'nde deprem
- ABD'den Beşşar Esad açıklaması