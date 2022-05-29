Liverpool'a bir şok da Sadio Mane'den!

29 Mayıs 2022 Pazar, 15:25

İspanyol ekip Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Liverpool, ikinci şoku Sadio Mane'nin ayrılık kararıyla yaşadı.

Bild ve Sky Sports'ta yer alan habere göre, 30 yaşındaki Sadio Mane, takım arkadaşlarına Alman devi Bayern Münih'e gideceğini iletti. Bayern Münih'in bu transfer için Liverpool'a 30 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

İNGİLİZ KULÜP ONAY VERDİ

Sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Sadio Mane'nin ayrılık isteğinin Liverpool tarafından onaylandığı ileri sürüldü.

2016 yazında 41.2 milyon Euro bonservis karşılığında Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Mane, Merseyside ekibinin formasını giydiği 269 resmi karşılaşmada 120 gol ve 48 asist kaydetti.