Liverpool'a evinde Tottenham'dan çelme! Liverpool 1-1 Tottenham
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kalarak Manchester City ile girdiği yarışta yara aldı.
Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City arasındaki şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor.
Sahasında Tottenham'ı konuk eden Liverpool, rakibi ile 1-1 berabere kalarak yarışta yara aldı. Tottenham, 56. dakikada Heung-Min Son ile 1-0 öne geçti. Liverpool'un cevabı ise 74. dakikada Luis Diaz ile geldi.
Karşılaşmanın son anları büyük heyecan içinde geçerken, 90 dakika 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Liverpool 83 puanla liderliğe yükseldi. Sahasında Newcastle Utd'ı ağırlayacak olan Man City, kazanması halinde puanını 83 yapacak ve Liverpool'un 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturacak. Tottenham ise 62 puanla 5. sırada kendine yer buldu.
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