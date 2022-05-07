Liverpool'a evinde Tottenham'dan çelme! Liverpool 1-1 Tottenham

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:43

Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City arasındaki şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor.

Sahasında Tottenham'ı konuk eden Liverpool, rakibi ile 1-1 berabere kalarak yarışta yara aldı. Tottenham, 56. dakikada Heung-Min Son ile 1-0 öne geçti. Liverpool'un cevabı ise 74. dakikada Luis Diaz ile geldi.

Karşılaşmanın son anları büyük heyecan içinde geçerken, 90 dakika 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Liverpool 83 puanla liderliğe yükseldi. Sahasında Newcastle Utd'ı ağırlayacak olan Man City, kazanması halinde puanını 83 yapacak ve Liverpool'un 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturacak. Tottenham ise 62 puanla 5. sırada kendine yer buldu.