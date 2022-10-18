Liverpool'lu futbolcu Diogo Jota'dan Portekiz'e kötü haber: Dünya Kupası'nda yok!

18 Ekim 2022 Salı, 22:07

Portekiz Milli Takımı'na, Liverpool forması giyen Diogo Jota'dan kötü haber geldi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Diogo Jota'nın Dünya Kupası'nı kaçıracağını açıkladı.

West Ham United karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman menajer, "Diogo Jota hakkında haberler gerçekten iyi değil. Dünya Kupası'nı kaçıracak. Baldırından ciddi bir sakatlığı var. Bu, Jota, bizim ve Portekiz için üzücü bir haber" ifadelerini kullandı.