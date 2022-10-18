Liverpool'lu futbolcu Diogo Jota'dan Portekiz'e kötü haber: Dünya Kupası'nda yok!
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın sakatlığı sebebiyle Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alamayacağı açıklandı.
Portekiz Milli Takımı'na, Liverpool forması giyen Diogo Jota'dan kötü haber geldi.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Diogo Jota'nın Dünya Kupası'nı kaçıracağını açıkladı.
West Ham United karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman menajer, "Diogo Jota hakkında haberler gerçekten iyi değil. Dünya Kupası'nı kaçıracak. Baldırından ciddi bir sakatlığı var. Bu, Jota, bizim ve Portekiz için üzücü bir haber" ifadelerini kullandı.
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