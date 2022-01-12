Liverpool'un golcüsü Mohamed Salah transfer iddialarına cevap verdi

12 Ocak 2022 Çarşamba, 17:04

Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Mohamed Salah, ABD’de yayımlanan GQ dergisine verdiği röportajda Liverpool’daki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Eurosport’un haberine göre, Liverpool ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Salah, takımda kalmak istediğini belirterek Paris Saint Germain’e transfer olacağı iddialarını yalanladı.



Mısırlı golcü, GQ’ya verdiği röportajda, “Kalmak istiyorum ama bu benim elimde değil. Bu onların (kulübün) elinde. Benim ne istediğimi biliyorlar. Çılgınca şeyler istemiyorum” diye konuştu.



Liverpool ile gerçekleştirdiği konuşmalara da değinen Salah, “Bir şey talep ettiğinizde ve onlar da size bir şey verebileceğini gösterdiğinde aslında sizin kulüp için yaptıklarınızı takdir etmiş oluyorlar. Burada beşinci senemi geçiriyorum. Kulübü çok iyi tanıyorum. Taraftarları seviyorum, taraftarlar da beni seviyor” ifadelerini kullandı.



Mohamed Salah, İngiltere Premier Ligi’nde attığı 16 gol ile bu sezon en çok gol atanlar listesinde 1 numarada bulunuyor.

