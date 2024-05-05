Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 17:22

Güncelleme: 05.05.2024 - 17:22

Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Trezeguet için bir sakatlık açıklamasında bulundu.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Trezeguet'in sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"