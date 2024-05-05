Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Trezeguet'in sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 17:22
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Trezeguet için bir sakatlık açıklamasında bulundu.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Trezeguet'in sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"


trezeguet haberleri trabzonspor haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Samsunspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Kazanma iştahları yoktu'

Spor yazarları Samsunspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Kazanma iştahları yoktu'
Samsun'da gol yağmuru! Karadeniz derbisinin galibi Samsunspor oldu... Samsunspor 3-1 Trabzonspor

Samsun'da gol yağmuru! Karadeniz derbisinin galibi Samsunspor oldu... Samsunspor 3-1 Trabzonspor
Samsun - Trabzonspor maçı öncesi paylaşımlara ceza!

Samsun - Trabzonspor maçı öncesi paylaşımlara ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanya'da şampiyon Real Madrid

İspanya'da şampiyon Real Madrid
Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Anlaşıldığı iddia edilmişti: Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması!

Anlaşıldığı iddia edilmişti: Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması!
Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı: Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy itirafı

A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı: Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy itirafı
Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu
Sadece yıldırım düşen yerlerde yetişiyor! Kilosu 1500 TL...

Sadece yıldırım düşen yerlerde yetişiyor! Kilosu 1500 TL...
Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu