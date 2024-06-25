Lorenzo Brown'un yeni takımı Panathinaikos!
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Lorenzo Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.
THY EuroLeague'de ve Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ilk transferini yaptı.
Panathinaikos, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'den ayrılan Lorenzo Brown'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Lorenzo Brown ile üç yıllık sözleşme imzalandığı belirtlilirken, Yunan ekibi Maccabi Tel Aviv'e de teşekkür etti.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Lorenzo Brown geride bıraktığımız sezon EuroLeague'de 38 maça çıkarken 13.2 sayı, 2.8 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakaladı.
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