Lorenzo Brown'un yeni takımı Panathinaikos!

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Lorenzo Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 18:20
Lorenzo Brown'un yeni takımı Panathinaikos!
Abone Ol google-news

THY EuroLeague'de ve Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ilk transferini yaptı. 

Panathinaikos, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'den ayrılan Lorenzo Brown'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Lorenzo Brown ile üç yıllık sözleşme imzalandığı belirtlilirken, Yunan ekibi Maccabi Tel Aviv'e de teşekkür etti.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Lorenzo Brown geride bıraktığımız sezon EuroLeague'de 38 maça çıkarken 13.2 sayı, 2.8 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakaladı. 


Panathinaikos haberleri Lorenzo Brown haberleri ergin ataman haberleri

İlgili Haberler

Ergin Atamanlı Panathinaikos Yunanistan şampiyonu oldu

Ergin Atamanlı Panathinaikos Yunanistan şampiyonu oldu
Ergin Ataman'dan büyük başarı: Euroleague'da şampiyon Panathinaikos!

Ergin Ataman'dan büyük başarı: Euroleague'da şampiyon Panathinaikos!
Real Madrid, Olympiakos'a şans tanımadı: Finalde rakibi Panathinaikos!

Real Madrid, Olympiakos'a şans tanımadı: Finalde rakibi Panathinaikos!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler