Lorenzo Insigne kimdir, kaç yaşında, nereli? Lorenzo Insigne hangi takımlarda oynadı?
İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne gündem oldu. Peki, Lorenzo Insigne kimdir, kaç yaşında, nereli? Lorenzo Insigne hangi takımlarda oynadı?
Transfer listesinde dünya çapında bilinen oyuncuları bulunduran Galatasaray'ın gündemine son olarak MLS ekibi Toronto FC'de forma giyen Lorenzo Insigne geldi. Lorenzo Insigne'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
LORENZO INSİGNE KİMDİR?
Lorenzo Insigne, 4 Haziran 1991'de İtalya'da doğdu. MLS takımlarından Toronto FC'de forma giyen Insigne, 11 Eylül 2012 tarihinde İtalya için ilk millî maçına Malta karşısında çıktı.
ÖZEL YAŞAMI
Lorenzo Insigne, 2012'de Genoveffa Darone'la evlendi.
LORENZO INSİGNE'NİN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
2005-2006 Olimpia Sant'Arpino
2006-2010 Napoli
Profesyonel kariyeri
2010-2022 Napoli
2010 Cavese
2010-2011 Foggia
2011-2012 Pescara
2022- Toronto FC
Millî takım kariyeri
2010-2011 İtalya U-20
2011-2012 İtalya U-21
2012- İtalya
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