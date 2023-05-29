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Lorenzo Insigne kimdir, kaç yaşında, nereli? Lorenzo Insigne hangi takımlarda oynadı?

İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne gündem oldu. Peki, Lorenzo Insigne kimdir, kaç yaşında, nereli? Lorenzo Insigne hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 20:24
Lorenzo Insigne kimdir, kaç yaşında, nereli? Lorenzo Insigne hangi takımlarda oynadı?
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Transfer listesinde dünya çapında bilinen oyuncuları bulunduran Galatasaray'ın gündemine son olarak MLS ekibi Toronto FC'de forma giyen Lorenzo Insigne geldi. Lorenzo Insigne'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

LORENZO INSİGNE KİMDİR?

Lorenzo Insigne, 4 Haziran 1991'de İtalya'da doğdu. MLS takımlarından Toronto FC'de forma giyen Insigne, 11 Eylül 2012 tarihinde İtalya için ilk millî maçına Malta karşısında çıktı.

ÖZEL YAŞAMI

Lorenzo Insigne, 2012'de Genoveffa Darone'la evlendi.

LORENZO INSİGNE'NİN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

2005-2006 Olimpia Sant'Arpino

2006-2010 Napoli

Profesyonel kariyeri

2010-2022 Napoli 

2010 Cavese 

2010-2011 Foggia 

2011-2012 Pescara 

2022- Toronto FC 

Millî takım kariyeri

2010-2011 İtalya U-20 

2011-2012 İtalya U-21 

2012- İtalya



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