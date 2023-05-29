Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:19

Güncelleme: 29.05.2023 - 15:19

Graham Potter'dan sonra menajerlik görevine geçici olarak Frank Lampard'ı getiren Chelsea yeni hocasını da duyurdu. Londra temsilcisi daha önce Tottenham'da görev yapan Mauricio Pochettino ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Chelsea'den yapılan bildirimde Arjantinli teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Peki, Mauricio Pochettino kimdir, nereli, kaç yaşında? Mauricio Pochettino hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İşte ayrıntılar...

MAURİCİO POCHETTİNO KİMDİR?

Mauricio Pochettino, 2 Mart 1972 tarihinde Arjantin'de doğdu.

Pochettino profesyonel futbol hayatına Newell's Old Boys kulübünde başladı ve 1994-95 sezonunda İspanya'nın RCD Espanyol takımına transfer oldu. 2000 yılındaki Copa del Rey şampiyonluğuna katkısı oldu.

Ocak 2001'de Pochettino Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. 2003-04 sezonunda ise Fransa'da kalıp Bordeaux'ya transfer oldu. Sezonun sonunda Espanyol'a geri döndü. İki buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. 34 yaşında olmasına rağmen düzenli olarak forma giymeye devam etti ve 2005-06 sezonunda yine Copa del Rey'i aldılar.

Ocak 2009 sonlarında Pochettino, Espanyol'un teknik direktörü oldu. Mauricio Pochettino'nun takımın başına geldiği sezon, Espanyol takımı alt sıralardan üçüncülüğe kadar yükselseler de, ligi 10. sırada bitirdiler. Mauricio Pochettino, Sezonun sonunda sözleşmesini üç yıl daha uzattı.

Mauricio Pochettino, daha sonra Southampton, Tottenham Hotspur ve Paris Saint Germain takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Pochettino Arjantin adına dört yılda 20 maça çıktı ve iki gole imza attı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda, gruplardaki üç maçta da oynadı.

MAURİCİO POCHETTİNO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1988-1994 Newell's Old Boys

1994-2000 Espanyol

2001-2003 Paris SG

2003-2004 Bordeaux

2004 Espanyol (kiralık)

2004-2006 Espanyol

MAURİCİO POCHETTİNO HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2009-2012 Espanyol

2013-2014 Southampton

2014-2019 Tottenham Hotspur

2021-2022 Paris Saint-Germain



