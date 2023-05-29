Mauricio Pochettino kimdir, nereli, kaç yaşında? Mauricio Pochettino hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Chelsea, Frank Lampard'tan boşalan menajerlik görevine Mauricio Pochettino'nun getirildiğini resmen duyurdu. Futbolseverler, Mauricio Pochettino'nun kim olduğunu, hangi takımlarda teknik direktörlük yaptığını ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Mauricio Pochettino kimdir, nereli, kaç yaşında? Mauricio Pochettino hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Graham Potter'dan sonra menajerlik görevine geçici olarak Frank Lampard'ı getiren Chelsea yeni hocasını da duyurdu. Londra temsilcisi daha önce Tottenham'da görev yapan Mauricio Pochettino ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Chelsea'den yapılan bildirimde Arjantinli teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Peki, Mauricio Pochettino kimdir, nereli, kaç yaşında? Mauricio Pochettino hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İşte ayrıntılar...
MAURİCİO POCHETTİNO KİMDİR?
Mauricio Pochettino, 2 Mart 1972 tarihinde Arjantin'de doğdu.
Pochettino profesyonel futbol hayatına Newell's Old Boys kulübünde başladı ve 1994-95 sezonunda İspanya'nın RCD Espanyol takımına transfer oldu. 2000 yılındaki Copa del Rey şampiyonluğuna katkısı oldu.
Ocak 2001'de Pochettino Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. 2003-04 sezonunda ise Fransa'da kalıp Bordeaux'ya transfer oldu. Sezonun sonunda Espanyol'a geri döndü. İki buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. 34 yaşında olmasına rağmen düzenli olarak forma giymeye devam etti ve 2005-06 sezonunda yine Copa del Rey'i aldılar.
Ocak 2009 sonlarında Pochettino, Espanyol'un teknik direktörü oldu. Mauricio Pochettino'nun takımın başına geldiği sezon, Espanyol takımı alt sıralardan üçüncülüğe kadar yükselseler de, ligi 10. sırada bitirdiler. Mauricio Pochettino, Sezonun sonunda sözleşmesini üç yıl daha uzattı.
Mauricio Pochettino, daha sonra Southampton, Tottenham Hotspur ve Paris Saint Germain takımlarında teknik direktörlük yaptı.
Pochettino Arjantin adına dört yılda 20 maça çıktı ve iki gole imza attı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda, gruplardaki üç maçta da oynadı.
MAURİCİO POCHETTİNO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
1988-1994 Newell's Old Boys
1994-2000 Espanyol
2001-2003 Paris SG
2003-2004 Bordeaux
2004 Espanyol (kiralık)
2004-2006 Espanyol
MAURİCİO POCHETTİNO HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?
2009-2012 Espanyol
2013-2014 Southampton
2014-2019 Tottenham Hotspur
2021-2022 Paris Saint-Germain
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