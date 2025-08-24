Lorient 9 kişi kalan Rennes'e acımadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.08.2025 19:10:00
Lorient, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rennes'i 4-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 2. hafta maçında Lorient evinde Rennes'i ağırladı.

Moustoir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lorient 4-0 kazandı.

Lorient'e galibiyeti getiren golleri Sambou Soumano, Aiyegun Tosin, Pablo Pagis ve Theo Le Bris kaydetti.

RENNES 9 KİŞİ KALDI

Rennes, karşılaşmanın yaklaşık 80 dakikasını 9 kişi oynadı. Mahdi Camara, 6. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken Christopher Wooh da 11. dakikada kırmızı kart görerek takımının maçın kalanını 9 kişi oynamasına sebep oldu.

Bu sonuçla birlikte Lorient, 2.hafta sonunda 3 puana yükseldi. Rennes de ilk haftadaki Marsilya galibiyetinin ardından bu hafta aldığı mağlubiyetle 3 puanda kaldı.

Lorient önümüzdeki hafta sahasında Lille'i konuk edecek. Rennes ise Angers deplasmanına gidecek.

