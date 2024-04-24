Lorient - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Lorient ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:12
Lorient - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Régis Le Bris'in ekibi Lorient ile karşı karşıya gelecek.

LORİENT - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Moustoir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

LORİENT - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lyon'u 4-1 mağlup etmişti.

Lorient ise Nice deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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