Lorient - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Lorient ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Régis Le Bris'in ekibi Lorient ile karşı karşıya gelecek.
LORİENT - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Moustoir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
LORİENT - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lyon'u 4-1 mağlup etmişti.
Lorient ise Nice deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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