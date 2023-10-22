Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında deplasmanda Lorient ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Bruno Genesio yönetimindeki Rennes, deplasmanda Regis Le Bris'in ekibi Lorient ile karşı karşıya gelecek.
LORİENT - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Moustoir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
LORİENT - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Gael Angoula'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Rennes, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'e 3-1 mağlup olmuştu.
Lorient ise Lyon deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den 'Fazıl Say' açıklaması!
- Somer Şef'in restoranına ait adisyon gündem oldu
- SGK uzmanından 'emekli maaş' uyarısı
- İstanbul'da bu ilçeler karanlığa gömülecek...
- Galatasaray'a ceza!
- 'Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa...'
- 'TFF bunun açıklamasını yapsın'
- Dilan Polat ürünleri kullananlar dikkat! Yandınız
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- Hidrojen yakılı 'Felaket Kamyonu' tanıtıldı