Los Angeles FC, Gareth Bale için David Beckham’a tazminat ödeyecek

27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:33

9 yıllık maceranın ardından Real Madrid’den ayrılıp MLS ekibi Los Angeles FC’ye imza atan Gareth Bale, Amerika futbolunda bir ilginç bir olayın kahramanı oldu.

İspanya’nın AS gazetesinin haberine göre; David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Bale’i bu yaz 'transfer listesi'ne ekleyerek kadrosuna katmayı umuyordu. Ancak LAFC hızlı davranarak Galli yıldızı renklerine bağladı.

TRANSFER LİSTESİ KURALI

MLS’teki ilginç kurala göre, ligdeki kulüpler transfer listelerine yedi oyuncu ekleyebiliyor ve görüşmeler olumlu sonuçlanmazsa listeden çıkarabiliyor. Bir kulübün listesindeki oyuncuyla başka bir takım sözleşme imzalarsa ise diğer ekip tazminat ödemek zorunda kalıyor.

Futbol dünyasında daha önce görülmemiş kural için Los Angeles FC, Bale’i Inter Miami’nin listesinden çıkarmak için 50 bin dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.