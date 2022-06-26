Los Angeles FC, Gareth Bale'i kadrosuna kattı
İspanyol kulüp Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles FC'ye transfer oldu.
Real Madrid ile 9 yıllık macerasını tamamlayan Gareth Bale'in yeni adresi açıklandı. Galli futbolcu, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.
Tecrübeli yıldız, Los Angeles ile 1 yıllık kontrat imzaladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Gareth Bale, "Yakında görüşmek üzere Los Angeles" ifadelerini kullandı.
See you soon, Los Angeles. ?? @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe— Gareth Bale (@GarethBale11) June 25, 2022
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