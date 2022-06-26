Los Angeles FC, Gareth Bale'i kadrosuna kattı

İspanyol kulüp Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles FC'ye transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 10:12
Los Angeles FC, Gareth Bale'i kadrosuna kattı
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Real Madrid ile 9 yıllık macerasını tamamlayan Gareth Bale'in yeni adresi açıklandı. Galli futbolcu, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

Tecrübeli yıldız, Los Angeles ile 1 yıllık kontrat imzaladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Gareth Bale, "Yakında görüşmek üzere Los Angeles" ifadelerini kullandı.


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