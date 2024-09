Los Angeles Lakers'tan Jerry West'e büyük onur!

Los Angeles Lakers'ın, efsane figürü Jerry West'i formasında yer vereceği şeritle onurlandıracağı bildirildi.

Lakers, hem oyuncu hem de yönetici olarak takımın ikonu haline gelmiş olan ve geçen haziran ayında 86 yaşındayken hayata gözlerini yuman West'i anma amacıyla, 2024-25 sezonu boyunca formasına 44 numaralı bir şeride yer vereceğini duyurdu.

