Los Angeles Lakers'tan Jerry West'e büyük onur!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers, 86 yaşında hayatını kaybeden ABD'li efsane oyuncusu Jerry West'i formasında onurlandıracağını açıkladı.
Los Angeles Lakers'ın, efsane figürü Jerry West'i formasında yer vereceği şeritle onurlandıracağı bildirildi.
Lakers, hem oyuncu hem de yönetici olarak takımın ikonu haline gelmiş olan ve geçen haziran ayında 86 yaşındayken hayata gözlerini yuman West'i anma amacıyla, 2024-25 sezonu boyunca formasına 44 numaralı bir şeride yer vereceğini duyurdu.
The team will honor Jerry West with a commemorative No. 44 band on their jerseys this season ?? pic.twitter.com/S8MZ3WN5DB— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 10, 2024
Etiketler: #jerry west #Los Angeles Lakers #nba
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