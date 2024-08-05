NBA'den Türkiye'ye... Fenerbahçe, Luka Samanic transferini resmen açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz forması giyen Hırvat oyuncu Luka Samanic'i renklerine bağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:27
NBA'den Türkiye'ye... Fenerbahçe, Luka Samanic transferini resmen açıkladı!
Abone Ol google-news

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Luka Samanic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

24 yaşındaki Hırvat uzun forvet Luka Samanic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA takımlarından Utah Jazz forması giyen Hırvat uzun Luka Samanic (2000, 2.08) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.

LUKA SAMANİC KİMDİR?

2018-19 sezonunu Petrol Olimpija formasıyla geçirdikten sonra 2019 NBA Draftları'nda 19. sıradan seçilen ve kariyerine NBA'de devam etmeyi seçen Luka Samanic, geride kalan beş yıllık dönemde San Antonio Spurs, New York Knicks, Boston Celtics ve Utah Jazz forması giyerken istediği şansları bulmakta zorlandı.

43 MAÇTA FORMA GİYDİ

Son olarak 2023-24 sezonunda Utah Jazz için ter döken 2.11 boyundaki oyuncu, 43 maçta 9.4 dakika ortalamayla süre alırken 4.1 sayı ve 2.4 ribaund ortalamalarına imza attı.


Luka Samanic haberleri fenerbahçe haberleri fenerbahçe beko haberleri transfer haberleri nba haberleri utah jazz haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Emma Meesseman'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Emma Meesseman'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, Kayla McBride ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Kayla McBride ile yollarını ayırdı
Lille maçı öncesi... Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin iddiası!

Lille maçı öncesi... Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin iddiası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler