Lothar Matthaus: Maradona formamı 7 milyon sterline bile satmam
Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, verdiği bir röportajda 1986 Dünya Kupası'nda aldığı Diego Maradona formasını asla satmayı düşünmediğini belirtti.
1986 Dünya Kupası finalinde Federal Almanya ile Arjantin karşı karşıya gelmişti. Arjantin, 84. dakikada Maradona’nın asistinde Burruchaga’nın golüyle rakibini 3-2 yenerek dünya şampiyonluğuna uzanmıştı.
Almanya’nın efsane futbolcusu Lothar Matthaus, 36 yıl sonra verdiği röportajda Maradona’nın finalde giydiği formayı asla satmayı düşünmediğini söyledi.
61 yaşındaki Matthaus, DailyMail’e yaptığı açıklama Azteca Stadyumu’nda oynanan Arjantin - Almanya finalinde Maradona ile forma değiştirdiğini ve bu formayı 7 milyon sterline bile satmayacağını açıkladı.
Geçen ay formayı Arjantin’in Madrid büyükelçisine iade ettikten sonra konuşan efsane kaleci, “36 yıldır ‘Bu forma için para istiyorum’ diye düşünmemiştim. Onu Arjantin halkına geri vermek benim için bir zevkti” dedi.
‘TANRI’NIN ELİ’ MAÇINDAKİ TOP 7.1 MİLYONA SATILDI!
Maradona’nın ‘Hand of God’ çeyrek finalinde formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, mayıs ayında bu efsanevi topu 7.1 milyon sterlinlik bir dünya rekoruna sattı.
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