Lucas Silva Melo kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe transfer gündemindeki Lucas Silva Melohangi mevkide oynuyor?
Lucas Silva Melo, Fenerbahçe taraftarları tarafından merak edilen ve araştırılan futbolcular arasında yer almaya başladı. Peki, Lucas Silva Melo kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe transfer gündemindeki Lucas Silva Melohangi mevkide oynuyor?
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper bölgesine 2 transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı Lucas Silva Melo (Tuta) ile ilgileniyor. Peki, Lucas Silva Melo kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe transfer gündemindeki Lucas Silva Melohangi mevkide oynuyor?
LUCAS SİLVA MELO KİMDİR?
Tuta lakabıyla tanınan Lucas Silva Melo , 4 Temmuz 1999 yılında dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.
Eintracht Frankfurt'ta forma giymektedir.
Lucas Silva Melo, profesyonel kariyerinde çıktığı 42 maçta 3 gol atmıştır.
Etiketler: #Lucas Silva Melo
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