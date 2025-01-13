Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:05

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:05

Türk yazar Ayşegül Savaş’ın The Anthropologists adlı romanı, 2024 yılı için Barack Obama’nın en beğendiği kitaplar listesine girdi. Eser, aynı zamanda The New Yorker ve TIME gibi prestijli dergilerde yılın en iyi kitapları arasında yer aldı. Peki, Obama'nın önerdiği Türk yazar Ayşegül Savaş kimdir? Yazar Ayşegül Savaş eserleri

AYŞEGÜL SAVAŞ KİMDİR?

1986'da İstanbul'da doğdu. Babası, bilim insanı ve politikacı Serdar Savaş'tır. Babasının Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'ndeki görev yerleri nedeniyle Türkiye, İngiltere ve Danimarka'da büyüdü. Üniversiteyi ABD'nin Vermont eyaletinde okudu. Bu eyaletteki Middlebury College'da antropoloji ve sosyoloji eğitimi aldı. San Francisco'da yazı alanında yüksek lisans yaptı. Letonyalı Maks Ovsjanikov ile evlendi. 2012 yılında eşiyle Paris'e taşındı.

İlk kitabı 2019 yılında yayımlandı. Walking on the Ceiling (Tavanda Yürümek) adlı romanda İngiltere’de ve Fransa’da yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen bir genç kadının, konusu Türkiye'de geçen romanlar yazan bir İngiliz romancı ile ilişkisini anlatttı. İkinci romanı White on White 2021'de yayımlandı. Eserleri altı dile çevrildi.

Mart 2023'te bir kızı oldu. Lohusalık dönemini 2024'te yayımlanan The Wilderness adlı kitapta anlattı. Aynı yıl otobiyografik öğeler taşıyan The Anthropologists adlı kitabı yayımlandı. Bir çiftin memleketlerinden uzakta bir yabancı şehre kök salma çabalarını anlatan roman, TIME dergisi başta olmak üzere pek çok mecranın yılın en iyi 100 kitabı listesinde yer aldı. ABD Başkanlarından Barack Obama'nın açıkladığı 2024 yılında en sevdiği kitapları listesinde yer alması ilgi uyandırdı.

Ayşegül Savaş’ın 4 kitabı da İngilizce yayımlandı:

-Walking on the Ceiling (2019)

-White on White (2022)

-The Anthropologists (Temmuz 2024)

-The Wilderness (Ekim 2024)

AYŞEGÜL SAVAŞ'IN BABASI KİM?

Ayşegül Savaş'ın babası, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıklayan Dr. Serdar Savaş. Savaş, bir süre sonra adaylıktan çekilmişti.