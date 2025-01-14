Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:38

Güncelleme: 14.01.2025 - 11:38

Uzun yıllar Türk Yahudi toplumuna liderlik yapan Türkiye Cumhuriyeti Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın İstanbul’da 85 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva kimdir, nereli? Hahambaşı İsak Haleva neden öldü?

RAV İSAK HALEVA KİMDİR?

1940, İstanbul doğumlu Rav İsak Haleva, lise eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1961'de Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun oldu.

İsak Haleva, Türkiye’de yaşayan Yahudilerin 41 yıl dini liderliğini yapan haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002'deki ölümünün ardından gerçekleştirilen seçimlerde, yeni hahambaşı olarak seçilmişti.

İsak Helva, Hahambaşı Rafael Saban ve hahambaşı David Asseo’nun ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Hahambaşısı olarak görev yaptı.

Haleva, Türkçe dışında İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice dillerini biliyordu.

RAV İSAK HALEVA NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul’da yaşamını yitirdi.

2002 yılından beri hahambaşılık görevini yürüten 84 yaşındaki Haleva’nın vefat haberini Şalom Gazetesi duyurdu.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Haleva'nın ölümünün ardından yayımladığı mesajda şöyle dedi:

"Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz."