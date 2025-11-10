Lucas Torreira'dan flaş paylaşım: 'Her şeye ve herkese karşı oynuyoruz'

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray, Kocaelispor’la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibine 1-0 mağlup olurken bu sezon Süper Lig’de ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, Kocaelispor maçına ilk 11 başladı. Torreira, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Deneyimli futbolcu paylaşımında, "Sizin için (taraftarlar) ayağa kalkıp devam edeceğiz. En iyi maçımız değildi ve bunun farkındayız. Her şeye ve herkese karşı oynadığımızı biliyoruz. O yüzden çalışma, hatalarımızı düzeltme ve gelişme zamanı. Önümüzde çok önemli şeyler var. Hadi Gala" ifadelerine yer verdi.

Torreira, maçın ikinci yarısında bir sakatlık yaşarken 64’te yerini Gabriel Sara’ya bırakmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Lucas Torreira, 1 gol ve 2 asist kaydetti.