Lucas Torreira'dan geleceğiyle ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 61 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından konuşan Lucas Torreira geleceğiyle ilgili beIN SPORTS'a konuştu. İşte Torreira'nın açıklamaları:

"Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten."

"Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok özgüven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği göstermeliyiz. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Geleceğiyle iligli konuşan Torreira, "Daha uzun yıllar burada olmayı umut ediyorum" dedi.