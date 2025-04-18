Lucas Torreira galibiyetin şifresini verdi: 'Kazanıyoruz çünkü...'
Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Lucas Torreira, "En önemlisi takım çalışması. Çok gizemli bir şey değil, kazanmak istiyorsanız hafta boyunda çok iyi çalışmanız gerekiyor. Büyük başarılar elde ediyoruz, buna devam etmek istiyoruz. Bunun başında kendimizi adamış olmamız geliyor, takımdaşlığımız geliyor. En önemlisi Galatasaray için, armamız ve kulübümüz için oynuyoruz. Hedefimize çok yaklaştık ve bunu almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
KONYASPOR MAÇINA DİKKAT ÇEKTİ
Attığı kafa golünün sorulması üzerine Lucas Torreira, "Şaşırdım açıkçası, kafa golümü tam göremedim. İlk anda da kimse kutlamaya gelmedi. Çok şaşırdım. Duran top çalışmıştık. Benim istediğim takımın kazanması. Patronun (Victor Osimhen) golü de çok önemli. Bu gollerle takımın kazanması mutluluk verici. Sezonun sonuna geliyoruz ve hepimiz iyi hisler içerisindeyiz. Şimdi dinleneceğiz ve Konyaspor maçına hazırlanacağız. O maç da çok önemli bizim için" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Lucas Torreira, "Mario Lemina, bizim için çok önemli bir oyuncu. İnanılmaz denge veriyor. Gabriel Sara da çok önemli. Ceza sahasına ve gole daha çok yaklaşıyoruz bu oyuncularla. Bu oyuncularla oynamak işi kolaylaştırıyor. Hepimiz takım için mücadele ediyoruz. En önemlisi bu. Sahada iyi bir senkronizasyon gösterdiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan iddialara yanıt!
- 'Sorun bensem bırakıyorum'
- Jose Morais: 'Galatasaray izin vermedi'
- Immobile'den Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt!
- Davinson Sanchez: 'Bu maç tarihe geçti'
- Galibiyetin şifresini verdi: 'Kazanıyoruz çünkü...'
- Okan Buruk'tan Fenerbahçe göndermesi!
- Manisa FK, Ankaragücü'nü küme düşme potasına soktu!
- Fenerbahçe durdurulamıyor: Üst üste 21. galibiyet!
- Muslera'dan takım savunmasına övgü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- İçeriden kim çıkacak?
- Özgür Özel'den 'R.O.K.' çıkışı!
- 'Siyasi geleceğinden emin olmayan Erdoğan...'
- Erdoğan'sız AKP yüzde kaç oluyor