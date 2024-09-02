Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu paylaşım!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile yeniden bir arada olduklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 00:08
Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu paylaşım!
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ünlü aktris Devrim Özkan bir dönem birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmıştı.

Son dönemde ikilinin barıştığına dair haberler gündeme gelmişti. Devrim Özkan'ın Galatasaray ile Young Boys'un Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı maçı stadyumda izlemesinin ardından ikilinin yeniden bir araya geldiği ortaya çıkmıştı.

TORREİRA İLE DEVRİM ÖZKAN'DAN PAYLAŞIM

Bugün Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftinden bir paylaşım geldi. Her iki isim de sosyal medya hesabından birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşırken Torreira, İspanyolca'da 'hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notunu düştü.

Torreira'nın paylaşımı şu şekilde:


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