Lucas Torreira, Samsunspor karşısında rekor kırdı!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Samsunspor maçındaki asistiyle bu sezonki 4. asistini yaptı ve kariyerinde bir sezonda en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

Lucas Torreira, Samsunspor karşısında rekor kırdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:49

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Samsunspor maçında kariyer rekoru kırdı.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Victor Osimhen'in 3. dakikadaki golünde asisti yapan isim oldu.

Torreira, bu sezonki asist sayısını 4'e yükselterek en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.


Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #rekor

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