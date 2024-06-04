Lucas Torreira'dan Erden Timur'a veda!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından Erden Timur'a veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:50
Lucas Torreira'dan Erden Timur'a veda!
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Galatasaray'da Sportif AŞ'de iki sezondur başkan vekili olarak görev yapan Erden Timur, düzenlediği basın toplantısı ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Erden Timur'un vedasına kayıtsız kalmadı.

Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Erden Timur'a veda etti.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, iki sezon önce Erden Timur'un göreve gelmesinin ardından Galatasaray'ın ilk transferlerinden olmuştu.

Lucas Torreira'nın paylaşımı şu şekilde:


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