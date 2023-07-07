Lucas Torreira'nın tedavisine başlandı
Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın tedavisine başlandı.
Galatasaray, Hull City maçında sakatlanan oyuncusu Lucas Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira’nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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