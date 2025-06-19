Lucas Vazquez için Süper Lig iddiası: Sözleşmesi sona eriyor!

Bright Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kyle Walker görüşmelerinden sonuç alamayınca rotasını Real Madrid'den Lucas Vazquez'e çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 30 Haziran'da Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek ve bonservisini eline alacak olan İspanyol sağ kanat-bek Lucas Vazquez'e resmi teklif yaptı.





401 MAÇTA FORMA GİYDİ

2015 yazından bu yana Real Madrid'in başarısı için ter döken Vazquez, eflatun-beyazlılarla 401 maça çıktı ve bu süreçte 38 gol atıp 73 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu, kariyerinin büyük kısmında sağ kanatta oynadıktan sonra özellikle son yıllarda daha çok sağ bekte görev alıyor.