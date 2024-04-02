Lucescu'yu geride bıraktı: Okan Buruk'tan yeni rekor

Okan Buruk, 19 maçla Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 22:48
Lucescu'yu geride bıraktı: Okan Buruk'tan yeni rekor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte rekor kırdı.

Başarılı teknik adam, 19 maçla Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu.

Galatasaray'da bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.


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