Luciano Spalletti'den mağlubiyet açıklaması: 'İşleri daha da zorlaştırdık'

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Luciano Spalletti'nin açıklamaları şu şekilde:

“İlk yarıyı kötü bitirdik, oyunu yeniden düzene sokmak istedik ama karakter olarak düştük. Bu akşam bir değil, üç adım geri gittik. Cambiaso ikinci sarıyı görme riski yaşadı; bir oyuncu kartlıysa bu durumları iyi yönetmek gerekir. Ardından Cabal’ın ikinci sarı kartı geldi ve bu bizi zor duruma soktu. Tehlikenin farkına varamadık, bunda bizim de payımız var.”

"SAĞLAM OYUNCULARA SAHİP DEĞİLİZ"

“Savunma zorluklarını futbol oynayarak hafifletebilirsiniz; barikat kurarak değil. Hiçbir şey geçirmeyen, tamamen sağlam oyunculara sahip değiliz. Seviyemiz düşerse gol yeme riski artar.”

“Topla oynamak isterim, evet. Ama mutlak tehlike varsa topu uzaklaştırırsınız. O pozisyonda Kelly’nin topu uzaklaştırması gerekiyordu. Her durumu aynı değerlendiremeyiz. Bazen riski azaltmak gerekir. Eksik kalmak zaten zorluktu ama asıl mesele birçok açıdan geriye gitmemiz.”

"BU AKŞAM İŞLERİ DAHA DA ZORLAŞTIRDIK"

“Elbette, her zaman. Geri dönüşü organize etmeye çalışacağız. Aldığımız kararların sorumluluğunu almalıyız. Sözlerin bir anlamı olması için sahada karşılığını vermek gerekir. Bireysel olarak ve bazı durumların farkına varma konusunda en iyi seviyede değildik, hatta bu akşam işleri daha da zorlaştırdık. Kırmızı kart da yardımcı olmadı. Bir halka ve bir şehre karşı sorumluluğumuz var.”

“(Bremen'in sakatlığı) Durumunu iyi değerlendirmek gerekiyor, bazı sorunlar olabilir.”