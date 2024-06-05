Luciano Spalletti: 'Montella çok kurnaz'

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:16

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:16

EURO 2024 öncesi hazırlık maçında A Milli Takımımız ile 0-0 berabere kalan İtalya'nın teknik direktör Luciano Spalletti, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HATALARIMIZ OLDU"

Takımının performansı ile ilgili konuşan Spalletti, "Hazırlık süresindeyiz, bazı hatalarımız oldu ama daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İki gün sonra kadrodan kimlerin çıkacağına karar vereceğim." dedi.

"MONTELLA ÇOK KURNAZ"

Teknik direktörümüz Montella ile ilgili de konuşan teknik adam, "Türk Milli Takımı'nı gördünüz, dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Montella her zaman çok kurnaz, ona karşı oynarken dikkatli olmak gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"OZAN'A ÇOK ÜZÜLDÜK"

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın sakatlığına değinen İtalyan çalıştırıcı, "Ozan'ın sakatlığına çok üzüldük. Hangi takımdan olursa olsun bir oyuncunun bu şekilde sakatlanarak sahadan ayrılması çok üzücü." ifadelerini de kullandı.

Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Spalletti, "Böyle bir maç bekliyordum, aslında fiziksel olarak iyi oynadık. Zorlanacağımızı düşünüyordum ve öyle de oldu. Daha kaliteli bir oyun oynayabilirdik. Rakip alanda istediğimiz kadar etkili olamadık. Rakip topu aldıktan sonra geri almakta çok zaman kaybettik. Daha iyi oynamak için topu daha hızlı geri almalıyız. Hücum pozisyonları bulmakta da zorlandık." ifadelerini kullandı.

"İYİMSER DEĞİLİM"

Spaletti, "Türkiye karşısındaki oyun ve sonuçtan dolayı iyimser misiniz?" sorusuna, "İyimser değilim futbolcularımın son durumunu daha iyi görmüş oldum. Daha sıkı çalışmamız gerek, çok fazla top kaybettik, bu da oyunumuzu bozdu. Yorgun olan oyuncularımız vardı. Özellikle orta sahada Türkiye bizi çok zorladı. Fazla koştuk ama sonuca varamadık. Kanatlarda da etkili olamadık." yanıtını verdi.